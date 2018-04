Bülent Ceylan kommt nicht

Die Veranstaltung mit Bülent Ceylan am 31. Mai in Bayreuth muss aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Bereits gekaufte Karten können entweder für die Veranstaltung am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr in Nürnberg (Arena Nürnb.Vers.) genutzt werden oder an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden. red