Bühne für junge Musiker

Mit einem kurzweiligen Kammermusikabend bereichert die Städtische Musikschule Münnerstadt die Kulturreihe "Saalemusicum". Am Donnerstag, 27. Juni, präsentieren sich ab 19 Uhr Solisten und Ensembles der Musik-Einrichtung in der Alten Aula am Stenayer Platz.

Die Münnerstädter Musikern Barbara Moritz hat eigens dafür ein Lied komponiert. "Saalemaleikum" heißt es und ist ein Instrumentalstück für Geigenensembles. Es wird an diesem Abend der Öffentlichkeit vorgestellt.

Erstmals gibt Schulleiter Thomas Reuß dem Kammermusikabend einen eigenen Rahmen. In den vergangenen Jahren waren die Kammermusikbeiträge in die Serenade im Schlosshof integriert. "Das war zu viel Programm auf einmal", beschied Reuß und splittete die Saalemusicum-Veranstaltung in zwei Teile.

Ensembles und Solisten

Den ersten Auftritt haben die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Münnerstadt am 27. Juni mit einem Potpourri ihres Könnens - alleine oder in kleinen Gruppen. Anfänger erhalten ebenso ihre Bühne wie Fortgeschrittene und Musikstudenten. Der jüngste Künstler ist fünf Jahre alt. Mit dabei sind auch Erwachsene, denn an der Musikschule sind bei weitem nicht nur Kinder und Jugendliche. Auch die Instrumente sind bunt gemischt. Die Blockflöte ist ebenso dabei wie Gitarre und Piano.

Der Kammermusikabend am 27. Juni dauert rund eine bis eineinhalb Stunden. Der Eintritt ist frei. Für die Verpflegung sorgt das Team der städtischen Tourist-Info.

Den zweiten Auftritt im Rahmen von Saalemusicum haben die Musikschüler dann nochmals am 5. Juli mit einer Serenade im Deutschherrenschloss in Münnerstadt. red