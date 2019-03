Bühne frei im Gunzendorfer Sportlerheim

Es heißt wieder "Bühne frei" in Gunzendorf. Die Theaterfreunde geben im Gemeinschaftshaus den Dreiakter "Kusskuss und betreutes Wohnen" zum Besten. Mitwirkende sind Waltraud Stadter, Vanessa Postler, Erwin Saffer, Michael Dorn, Elfriede Först, Wolfgang Stadter, Daniela Stadter, Jost Lohmann, Ulrike Hümmer, Max Modschiedler, Alexandra Neubauer und Thomas Stadter. Die Vorstellungen finden am 6., 7., 12., 13. und 14. April statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Vorverkauf startet am Samstag, 9. März von 16 bis 18 Uhr im Sportlerheim Gunzendorf. Ab Montag, 11. März., sind die Karten bei Schreiben & Basteln M. Hofmann in Buttenheim erhältlich. Foto: privat