Bühne frei für junge Turner

Der Sportverein, Sparte Turnen, präsentiert kurz vor Weihnachten bei "Jugend turnt und spielt für Euch 2019" wieder das Können und die Freude am Sport der vielen kleinen und großen Kinder und Jugendlichen. Zum 51. Mal zeigen die Jungen und Mädchen und auch die Übungsleiter am Samstag, 14. Dezember, in der Turn- und Kulturhalle ab 18.30 Uhr (Saalöffnung 17.30 Uhr) ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sich Tanzeinlagen, Showelemente und Turndarbietungen abwechseln werden. Das Programm wird von über 130 Mitwirkenden, kleine, größere und ganz große "Kinder" dargeboten und führt diesmal über die kleinen Nikoläuse und die Gummibärenbande bis zu ABBA, Rock'n'Roll und den 90ern. In bunten Kostümen wirbeln die Jungen und Mädchen bereits bei den Proben über die Bühne, die Leistungsturnerinnen zeigen konzentriert anspruchsvolle Übungen und alle, Mitwirkende und Besucher, haben bei der Aufführung sicher sehr viel Spaß.

Die SV-Abteilung Turnen lädt deshalb alle Bürger sowie Eltern, Omas, Opas, Onkel, Tanten und "sonstige Verwandten" ein, "ihren" Kindern zuzuschauen und zu bewundern, was sie alles gelernt haben. sd