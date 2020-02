Bühne frei für den Säraspo-Nachwuchs

Neben der Säraspo-Prunksitzung, die an diesem Samstag in der ausverkauften Kultur- und Sporthalle für Faschingsstimmung pur sorgt, sind am Sonntag, 16. Februar, die Jüngsten dran. Beide Sitzungen stehen heuer unter dem Motto "Säraspo goes nature". Ab 13.30 Uhr werden am Sonntag kleine und große Akteure mit einem zweieinhalbstündigen Programm, das viele Höhepunkte aus der großen Prunksitzung beinhaltet, für Unterhaltung sorgen.

Jeder ist zur Kinder-Prunksitzung willkommen. Besonders ganze Familien, inklusive Oma und Opa. Unter anderem hat sich auch das Kinderprinzenpaar Amelie I. (Schott) und Marco I. (Roos) samt Nachwuchsgarden und Funkenmariechen Luisa Schreiner (Coburger Mohr) angekündigt. Man darf gespannt sein, was der Nachwuchs zu bieten hat. Beispielsweise sorgt die junge Narrenschar mit Tanzeinlagen, die sich die Trainer ausgedacht haben, sowie Sketchen und weiteren Darbietungen, die es am Samstag nicht zu sehen und hören gibt, für Kurzweil. Auch das Publikum ist beim Mitanstimmen von bekannten Liedern oder beim Club-Tanz gefordert.

Proben seit den Osterferien 2019

"Insgesamt sind im Nachwuchsbereich circa 75 Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren aktiv", erklärt Sitzungspräsidentin Melanie Bischoff. Allein bei den Jüngsten in der Purzelgarde stehen 18 Knirpse auf der Bühne.

Nach den Osterferien 2019 starteten die Garde- und Schautanzgruppen in die Probenarbeit. Einmal wöchentlich treffen sich die Kinder seither zum Training. Manche Gruppen haben zusätzlich einen Trainingstag oder gar ein Trainingswochenende eingelegt, um die Zuschauer zu begeistern.

Vor vier Jahren wurde die Kinder-Prunksitzung ins Leben gerufen, um den Akteuren eine weitere Auftrittsmöglichkeit vor einem breiten Publikum zu bieten. Zuvor hatten diese nämlich nur einen Auftritt bei der Prunksitzung. Außerdem können sich die Nachwuchstalente in anderen Bereichen wie der Moderation, als Büttenredner oder Sketch-Darsteller ausprobieren. Das kommt bei den "Stars von morgen", die so aus den eigenen Reihen gefunden werden, an und trägt dazu bei, dass das Brauchtum der Fastnacht schon an die Jüngsten weitergegeben wird.

Tolles, aber verkürztes Programm

Für das Programm zeichnen als Team Säraspo-Präsident Gernot Schöpf, Stefan Knauer, Vanessa Kaiser, Sophia Bender und Melanie Bischoff verantwortlich.

Wer sich keine Karte mehr für die Säraspo-Prunksitzung sichern konnte oder keinen Babysitter für den Nachwuchs gefunden hat, wird sicherlich auch bei der Kinder-Prunksitzung am Sonntag sein Vergnügen haben und kann seine Kinder gleich mitbringen. Auch für die ältere Generation ist der Sonntag bestens geeignet, um ein tolles, aber verkürztes Programm zu erleben. Für Kurzentschlossene gibt es am Sonntag ab 12.30 Uhr eine Tageskasse. Erwachsene zahlen sechs Euro und Kinder (bis 15 Jahre) drei Euro Eintritt. ake