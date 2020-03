Büchner-Preisträger zu Gast

Der Büchner-Preisträger Jan Wagner ist der 33. Poetikprofessor der Universität Bamberg. "Er gehört zu den wichtigsten und renommiertesten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik", so Prof. Friedhelm Marx in einer Mitteilung der Hochschule. Der Inhaber des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literatur organisiert die diesjährige Bamberger Poetikprofessur gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Jürgensen, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Literaturvermittlung.

Die beiden begrüßen den Lyriker, Essayist und Übersetzer im Sommer 2020 zu vier öffentlichen Vorlesungen: Am 16. und 30. Juni sowie am 7. und 16. Juli haben und Besucher Gelegenheit, mehr über Gedichte zu erfahren. Jan Wagner spricht über Dylan Thomas, Inger Christensen, Zbigniew Herbert und Eugenio Montale und stellt dabei vier große europäische Lyriker und vier ganz unterschiedliche poetische Verfahren vor. Zugleich gibt er in seinen Vorlesungen Einblicke in das eigene literarische Schreiben.

Die Vorlesungen finden jeweils um 20 Uhr im Raum 00.26, An der Universität 2, bei freiem Eintritt statt. Ein öffentliches Kolloquium zum Werk Jan Wagners, das die Poetikprofessur wissenschaftlich ergänzt, folgt im Anschluss an die vierte Vorlesung am 17. bis 18. Juli in der Villa Concordia. red