Büchertasche ist verschwunden

Am Mittwoch um 12.20 Uhr stellte ein 16-jähriger Schüler seine Büchertasche in der Berufsschule in Haßfurt vor seinem Klassenzimmer ab. Als er nach zehn Minuten zurückkam, war die Büchertasche weg. Eine Suche blieb erfolglos. Dem Schüler entstand Schaden von rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Ruf 09521/9270. red