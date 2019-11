Bücherflohmarkt und offene Tür

Die Familienbücherei St. Maria Magdalena in Münnerstadt veranstaltet am 23. und 24. November einen Bücherflohmarkt. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag bereits um 11.30 Uhr mit zusätzlichem Tag der offenen Tür. Der Weg ist ab der Innenstadt mit gelben Hinweistafeln ausgeschildert. Angeboten werden Romane, Krimis, Kinderbücher und Sachbücher. An beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen. Die Einnahmen des Flohmarkts werden zu 100 Prozent für den Erwerb neuer Bücher verwendet. sek