Bücherflohmarkt beim Frühlingsmarkt

Während des Frühjahrsmarktes am Samstag, 6. April und Sonntag, 7. April, findet der Bücherflohmarkt des Freundeskreises Lesezeichen der Stadtbibliothek Hammelburg statt. Im Treppenhaus des Kellereischlosses werden Bücher, Spiele und andere Medien angeboten. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Um das Angebot attraktiver zu gestalten, bittet der Freundeskreis wieder um Bücherspenden. Besonders neuere und aktuelle Kinder- und Jugendbücher sind willkommen. Abgegeben werden können die Bücherspenden in der Stadtbibliothek oder am Freitag, 5. April, ab 15 Uhr direkt beim Bücherflohmarkt-Team. Der Gesamterlös kommt der Stadtbibliothek zu Gute. sek