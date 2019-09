Büchereiflohmarkt beim Michaelsmarkt

Beim Michaelsmarkt am Samstag, 28. September, und Sonntag 29. September, ist wieder der Bücherflohmarkt vom Freundeskreis Lesezeichen der Stadtbibliothek Hammelburg geöffnet. Im Treppenhaus des Kellereischlosses warten Kinderbücher, Sachbücher, Romane, Spiele und andere Medien auf neue Besitzer. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Freundeskreis nimmt noch Bücherspenden für den Flohmarkt entgegen. Besonders neuere oder aktuelle Kinder- und Jugendbücher sind willkommen. Abgegeben werden können die Bücherspenden in der Stadtbibliothek oder am Freitag, 27. September, ab 15 Uhr beim Bücherflohmarkt-Team. Der Gesamterlös kommt der Stadtbibliothek zu Gute. sek