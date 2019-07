Forchheim 19.06.2019

Büchereifest mit Flohmarkt

Die Stadtbücherei Forchheim veranstaltet am Samstag, 13. Juli, von 9.30 bis 13.30 Uhr ein Büchereifest mit großem Flohmarkt in der Spitalstraße 3. Schnäppchenjäger kommen wieder in den Genuss, im Floh...