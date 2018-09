Riedenberg vor 19 Stunden

Bücherei verschiebt Öffnungszeit

Die Pfarrbücherei Riedenberg ist am Samstag, 15. September, aus personellen Gründen geschlossen. Eine Ersatzausleihe wird am Sonntag, 16. September, nach dem Gottesdienst bis 10.30 Uhr an geboten. sek