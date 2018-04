Bücherei St. Anna feiert 30. Geburtstag

Seit 30 Jahren besteht schon die Bücherei St. Anna in der Unteren Kellerstraße 52 in Forchheim - ein Grund zum Feiern. Anlässlich des Jubiläums findet am Sonntag, 22. April, um 10 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Anna-Kirche statt. Anschließend sind alle Bürger zum Sektempfang und einem Rundgang durch die Bücherei eingeladen. red