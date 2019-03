Bücherei lädt Familien ein

Zu einem "Nachmittag rund ums Buch" lädt die katholische öffentliche Bücherei am Sonntag, 31. März, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr in den Saal des Jugend- und Pfarrheimes ein. Beim Flohmarkt werden gespendete und aussortierte Bücher der Bücherei für einen Euro verkauft. Außerdem stellt eine Lichtenfelser Buchhandlung Bücher zur Ansicht bereit. Diese können bestellt und nach Lieferung in der Bücherei abgeholt werden. Die Vorschulkinder der Kita St. Michael erhalten ihre Büchereiführerscheine. Für die kleinen Besucher wird ein Erzähltheater angeboten. Natürlich dürfen Kaffee und Kuchen sowie weitere alkoholfreie Getränke nicht fehlen. Die Bücherei bleibt am Sonntagmorgen geschlossen, während des Nachmittags können Bücher ausgeliehen und abgegeben werden. Mit dem Erlös der Aktion werden Neuanschaffungen finanziert. red