Bücherei kommt gut an

Eine gute Besucherfrequenz verzeichnet die katholische öffentliche Bücherei in Fuchsstadt. Das Büchereiteam besteht aus sieben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Die Bücherei war 2018 ca. 140 Stunden zur Ausleihe geöffnet. Momentan sind 126 aktive Leser gemeldet. Davon sind 57 Kinder bis 12 Jahre, 51 Jugendliche und Erwachsene sowie 18 Senioren. Die Bücherei hält 2976 Medien bereit. Im Jahr 2018 wurden 2861 Medien ausgeliehen, davon 267 Sachbücher, 1055 Romane/Jugendbücher, 1347 Kinderbücher und 48 Zeitschriften. Neben der Ausleihe besuchen immer wieder Gruppen die Einrichtung, so in diesem Jahr eine Grundschulklasse. Jeden Dienstag trifft sich der Klöppelkurs in den Räumen der Bücherei. red