Bücherei-Fest mit Flohmarkt

Die Stadtbücherei Forchheim veranstaltet am Samstag, 14. Juli, von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr wieder ihr Büchereifest mit großem Flohmarkt. Schnäppchenjäger kommen wieder in den Genuss, im Flohmarkt zwischen Romanen und Sachbüchern, Kinderbüchern, Zeitschriften und in diesem Jahr auch über 200 DVDs nach der einen oder anderen "Perle" zu suchen. Für Kinder gibt es um 10 Uhr Bilderbuchkinos rund um die "Heule Eule". Anschließend kann man um 10.45 Uhr seine eigene Eule zum Mitnehmen basteln oder Bilder ausmalen. Um 12 Uhr gibt es kleine Rätselrallyes für Jung und Alt, mit der Möglichkeit bei der Quizauflösung um 12.45 Uhr einen kleinen Preis zu gewinnen. red