Bücherei Burgebrach bei Nacht erleben

"Licht aus! - Taschenlampe ein!" heißt es am Mittwoch, 30. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der öffentlichen Bücherei St. Vitus Burgebrach im Bürgerhaus, Hauptstraße 11a. Die Besucher müssen zur nächtlichen Entdeckungstour durch die dunkle Bücherei eine Taschenlampe oder ähnliches (kein offenes Licht) mitbringen. In gemütlicher Atmosphäre können Bücherwürmer schmökern oder im Bestand der Bücherei stöbern. Mit gültiger Leserkarte ist eine Ausleihe möglich. Auf Wunsch wird eine Führung durch die Bücherei angeboten und die Benutzung des iOPAC (Onlinekatalog der Bücherei) erklärt. Ab 18.30 Uhr gibt es für Kinder ab vier Jahren kostenlose Lesungen.