Bücherei bietet kostenloses Streaming

Überall sieht man Jugendliche mit "verkabelten" Ohren. Kein Wunder, denn mit dem Smartphone kann man unterwegs bequem Musik hören. Bei den "freegal-Abenden" von Jugendhaus "rabatz", Stadtbücherei und "Generationenzentrum" in Herzogenaurach erfährt man, wie man mit seinem Smartphone und der Freegal-App der Stadtbücherei kostenlos Musik streamen und speichern kann. Der nächste Abend findet am Mittwoch, 27. November, von 17 bis 18.30 Uhr in der Stadtbücherei, Wiesengrund 1, Ebene 1, statt. Anmeldungen erfolgen in der Stadtbücherei unter der Telefonnummer 09132/901131. Freegal (free + legal) ist ein online-Musikangebot, das eine breit gefächerte Auswahl aus Liedern und Musikvideos für Bibliotheksnutzer zur Verfügung stellt. Der Zugriff ist für alle Herzogenauracher Bibliotheksnutzer mit einem gültigen Leserausweis online via Internetbrowser oder App möglich. red