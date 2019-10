Forchheim 15.10.2019

Umzug

Bücherbasar wird eröffnet

Der Awo-Bücherbasar ist im letzten Monat in die ehemalige Drogerie Schroll in der Klosterstraße 19 umgezogen. Am Samstag, 19. Oktober, ab 11 Uhr findet die feierliche Eröffnung in den neuen Räumen sta...