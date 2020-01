Bücherbasar: gut bekocht ins neue Jahr

Der Bücherbasar der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Klosterstraße 19 in Forchheim hat seinen ersten Verkauf im neuen Jahr am Samstag, 11. Januar, von 10 bis 14 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist der Bücherladen am Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr, Freitag von 9.30 bis 14 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr. Neu eingetroffen sind Kochbücher. Das ehrenamtlich tätige Bücherteam hat sich das Leitwort "Bücher helfen Familien" gewählt. Der Erlös kommt dem Familienfonds der Awo Forchheim zugute. Unter Telefon 09191/32099-0 kann man sich auch über Bücherspenden informieren. red