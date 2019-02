Bücherbasar der Arbeiterwohlfahrt

Das Team des Bücherbasars der Forchheimer Arbeiterwohlfahrt in der Bamberger Straße 10 hat neben dem Verkaufstermin am zweiten Samstag im Monat die Öffnungszeiten erweitert: Montag 14 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr. Der nächste Basar findet am 9. Februar, 10 bis 14 Uhr. Der Erlös kommt dem Familienfonds der Awo zugute. red