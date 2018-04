Bücher zu Schnäppchenpreisen

Am Montag, 9. April, findet ein Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Lichtenfels statt. Vor dem Haus Marktplatz 10 sind in der Zeit von 9 bis 16 Uhr viele aussortierte Bücher aufgebaut. Für Interessierte gibt es Romane, Kinderbücher und Sachbücher zu Schnäppchenpreisen sowie Xbox und Hörspiele. Der Preis errechnet sich bei den Bücher dabei nicht an der Stückzahl, so die Veranstalter, sondern am Gewicht. red