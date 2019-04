Bücher waren und sind seine Leidenschaft

Mit Karl May hat alles begonnen. Die Geschichten haben Max Häußinger damals so gefesselt, dass er sie nicht nur regelrecht verschlungen hat, er hat sie auch nachgedruckt und weitergegeben. Max Häußinger war von Anfang an gefesselt von Büchern. Bei der Feier zu seinem 90. Geburtstag hat er von den Anfängen seiner Buchhandlung berichtet und davon, wie er mit ein paar Leihbüchern angefangen und mit den Jahren einen erfolgreichen Buchhandel mit sechs Geschäften und einem florierenden Schulbuchhandel aufgebaut hat. Alles klingt so logisch, wenn Max Häußinger davon erzählt. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich gewesen, wenn man sich die Anfänge betrachtet.

1943 schloss er mit 14 Jahren die Volksschule ab. Er bekam eine Anstellung bei der Gemeinde Thurnau und arbeitete dort für einige Jahre. Doch seine Leidenschaft galt den Büchern. Mit 19 Jahren schmiss er seine feste Anstellung bei der Gemeinde hin und machte sich selbstständig. "Dass mir meine Großeltern (bei denen Max Häußinger aufgewachsen ist) das damals erlaubt haben, verstehe ich bis heute nicht", so der Jubilar. In der Nachkriegszeit waren schließlich nicht nur Papier, Bücher und vieles mehr knapp - es gab auch kaum freien Raum für neue Geschäfte. In den folgenden Jahren baute Häußinger sein Geschäft auf, pflegte den Kontakt zu Schulen, verlieh und verkaufte Lehrbücher und vieles mehr, er erfand Schulmaterialien und schrieb und dichtete zum eigenen Vergnügen. Was mit Lernen und Lesen zu tun hat, begeisterte Max Häußinger stets.

Diese Begeisterung versuchte er auch weiterzugeben. Im letzten Jahr feierte sein Geschäft 70-jähriges Bestehen. Zum runden Geburtstag kamen viele Thurnauer und Vereinsvertreter, unter anderem von der Soldatenkameradschaft, vom TSV, der Kirchengemeinde, dem Verein Natur und Freizeit Thurnau und einige mehr.

Eine große Freude ist Max Häußinger seine Familie. Er hat drei Kinder, sieben Enkel und fünf Urenkel. Katharina Müller-Sanke