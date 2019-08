Für Kinder zwischen neun und elf Jahren findet in der Stadtbücherei am Freitag, 23. August, von 10.30 bis 13.30 Uhr, der Workshop Bücher-Upcycling statt. Ungezählte Bücher wandern täglich in die Altpapiertonne, obwohl in ihnen noch großes Potential steckt. Dieses dürfen die Kinder erkunden und unter Anleitung aus alten Büchern tolle Dekorationen falten. Gebastelt wird im Saal der Stadtbücherei, Obere Königstraße 4a. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 0951/9811912 erbeten. red