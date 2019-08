Am Samstag, 3. August, von 9 bis 13 Uhr, findet man beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim eine große Auswahl an Spielen sowie Spielsachen. Außerdem finden sich Bastelutensilien, Nähkästchen mit Inhalt und ein Riesenangebot an Büchern wie beispielsweise Reiseführer, Krimis, Bildbände, Romane oder Biografien. red