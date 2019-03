Bücher nach Gewicht kaufen

Ein Bücherflohmarkt findet am Montag, 4. März, in der Stadtbücherei in Lichtenfels statt. Im Haus Marktplatz 10 sind von 9 bis 16 Uhr viele aussortierte Bücher aufgebaut. Angeboten werden Romane, Kinderbücher und Sachbücher zu Schnäppchenpreisen. Der Verkaufspreis der Bücher wird nicht an der Stückzahl, sondern am Gewicht errechnet. red