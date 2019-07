Bücher für guten Zweck

Zum fünften Mal setzt das BRK die Idee, durch den Verkauf von gespendeten Büchern Geld für die ehrenamtliche Arbeit des Jugendrotkreuzes zu akquirieren, um. Geschätzte 25 000 Bücher warten am Sonntag, 21. Juli auf einen neuen Leser. Die Bücher werden zu einem Kilopreis in der BRK-Rettungszentrale, Paradiesweg 1, von 9 bis 14 Uhr verkauft. Das Jugendrotkreuz ist eine der fünf rein ehrenamtlich geführten Gemeinschaften des Roten Kreuzes und strebt keinerlei wirtschaftliche Handlungen an. Wer selbst noch etwas zum Flohmarkt beitragen will, kann seine Bücher in der BRK-Rettungszentrale am Paradiesweg abgeben: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr, am Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr. Infos unter der Rufnummer 0951/981890. red