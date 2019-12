Bücher für die Grundschüler

Höchstadter Rotarier kamen am Nikolaustag an die Grundschule Süd, um Bücher an die Zweitklässer der beiden Höchstadter Grundschulen und der Grundschule Adelsdorf zu verteilen. Bereits zum zweiten Mal in Folge führt der Rotary Club Höchstadt mit seinem gemeinnützigen Verein das Projekt "Lesen lernen - Leben lernen" (kurz "LL - LL") durch. Ziel ist es, das Leseverständnis von Schülern zu fördern, was in Zeiten der Digitalisierung besonders wichtig ist.

Thomas Pickel hatte in seinem Präsidentenjahr im Rotary Club Höchstadt das Thema Lesen als Schwerpunkt gesetzt und initiierte mit dem Club diese Aktion. Im vergangenen Jahr konnten bereits viele Bücher an die Erstklässler der Grundschulen in der Region verschenkt werden. "Die Rückmeldungen der Schulen waren so positiv, dass wir das Projekt gerne weiterführen", so Thomas Pickel. Nun geht die Aktion des RC Höchstadt also in die zweite Runde.

Thomas Pickel und weitere Vertreter des Rotary Clubs übergaben das Büchergeschenk zu Nikolaus an die Rektorinnen der Grundschule Adelsdorf, Christina Nöth, der Anton-Wölker-Grundschule Höchstadt, Rosi Wagner, sowie der Grundschule Höchstadt Süd, Helga Brauner.

Rund 240 Kinder aus elf Klassen der zweiten Jahrgangsstufe erhielten ein speziell konzipiertes Buch mit dem Titel "Faustdicke Freunde", das - ergänzt um ein Handbuch für die Lehrkraft - im Unterricht eingesetzt werden kann.

Die Aktion "Lesen lernen - Leben lernen" wurde bereits 2003 von Rotary Deutschland ins Leben gerufen. Bis heute konnten damit über 900 000 Kinder gefördert werden. red