Budenzauber bei der DJK Stappenbach

Auch 2020 lädt die DJK Stappenbach zu ihrem Hallenfußballturnier ein. Der Budenzauber steigt an diesem Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr in der Burgebracher Windeckhalle. Bei der mehr als siebenstündigen Veranstaltung treten zehn Mannschaften aus der Region von der Bezirksliga bis herunter zur Kreisklasse an.

Gespielt wird im alten Modus mit Rundumbande, einem Lederball und auf Kleinfeldtore. Letztjähriger Turniersieger wurde die DJK-SC Vorra. Im ersten Gruppenspiel stehen sich um 10.30 Uhr die SG Stappenbach/Vorra und der SV Zapfendorf gegenüber. Anschließend treffen der TSV Burgebrach und der FC Viereth aufeinander.

Die letzte Partie der Gruppenphase beginnt um 15.15 Uhr mit der Paarung Nr. 10, FC Viereth - SG Lisberg/Trabelsdorf. Die Viertelfinals starten um 15.45 Uhr. Die Partie um den dritten Platz wird um 17.25 Uhr angepfiffen. Das Finale mit der anschließenden Siegerehrung beginnt ab 17.40 Uhr. df