Buddhismus und westliche Weltsicht

Physiker stehen oft ratlos vor den Ergebnissen ihrer Experimente, was das Wesen der Materie und des Universums betrifft. Auf der Suche nach Erklärungen sind sie auf Hypothesen angewiesen. In der buddhistischen Philosophie wurden vor fast 2000 Jahren Erkenntnisse formuliert, die mit Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft harmonieren. Willi Hardeck, Mathematiker und Mitglied des Kulturvereins Wirnt von Gräfenberg, will in der populärwissenschaftlichen Vortragsreihe des Vereins zeigen, wie die buddhistischen Philosophien über die Leerheit, Totalität und Nur-Geist-Lehre eine Weltsicht vermitteln, die das westliche Denken bereichern könnte. Interessierte sind dazu am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr in das Bürgerhaus Gräfenberg, Am Gesteiger 8, eingeladen. Der Eintritt ist frei. red