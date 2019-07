Bucks sind unter Druck

Am Sonntag, 7. Juli, kommt es im Fuchsparkstadion zu einem der wichtigsten Duelle für das American-Football-Team der Bamberg Bucks in der Bayernligasaison: Zu Gast sind die Erlangen Sharks, ein direkter Konkurrent in der Tabelle. Mit einem Sieg würden sich die Bucks nach zuletzt vier Niederlagen in Folge den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern, und zumindest die Vorzeichen sind gut: Das Hinspiel in Erlangen entschieden die Bamberger mit 28:18 deutlich für sich. Kickoff ist um 15 Uhr. Bereits um 11 Uhr trifft die U19-Mannschaft der Bamberg Bucks am Sonntag auf die Schweinfurt Hornets. red