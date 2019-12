Bucks Premiere findet in Beiersdorf statt

Wolfgang Buck: Der Mundart-Lyriker und Songkünstler kommt mit der Premiere seines neuen Programms "Iech wär dann do" nach Coburg. Am Freitag, 10. Januar 2020, dürfen sich die Fans im "Schwarzen Bären" auf neue "budderwaache" Musik, aber auch bekannte "blitzgscheide" Wörter freuen. Beginn ist um 20 Uhr. Der dialektische Songkünstler, Mundart-Lyriker, Geschichtenerzähler und ehemalige Pfarrer Wolfgang Buck hat sich als Ort für die Premiere seines neuen Soloprogramms den "Schwarzen Bären" in Coburg-Beiersdorf ausgesucht. Er wird teils neue, teils bereits bekannte Songs spielen. Seine fränkische Weltsicht hat ihm schon unter anderem den Frankenwürfel eingebracht. Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten, Liebhaber handgemachter Akustik-Gitarrenmusik werden auf ihre Kosten kommen. Karten gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a, in Coburg. red