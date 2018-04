Buckreus überragt

Die imposante Siegesserie des TTC Wohlbach II in der 2. Tischtennis-Bezirksliga ist gerissen. Im 16. Saisonspiel musste der Titelträger die erste Saisonniederlage beim Tabellendritten Schwürbitz hinnehmen.



Herren, Bayernliga Nord

TV Altdorf -

TTC Tiefenlauter 7:9

Einen denkbar knappen Auswärtserfolg erzielte Tiefenlauter in Mittelfranken. Dabei ragte Wolfgang Buckreus heraus, der sein Anfangsdoppel, anschließend beide Einzel und schließlich das entscheidende Schlussdoppel für sich entschied.

Ergebnisse: Spille/Kirner - Stibor/Kürschner 3.2, Maly/Wagner - Lengerov/Buckreus 0:3, Hummel/Rust Forkel/Eberhardt 3:2 , Spille - Stibor 3:0, Maly - Lengerov 1:3, Kirner - Kürschner 3:2, Hummel - Forkel 3:0, Rust - Buckreus 2:3, Graf - Eberhadt 0:3, Spille - Lengerov 3:1, Maly - Stibor 3:1, Kirner - Forkel 2:3 , Hummel - Kürschner 1:3, Rust - Eberhardt 1:3, Graf - Buckreus 1:3, Spille/Kirner - Lengerov/Buckreus 0:3.



Herren, Landesliga Nordwest

TSV Untersiemau -

FC Hösbach 5:9

Etwas überraschend und recht deutlich ging für den TSV Untersiemau das Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Unterfranken verloren. Besonders heiß umkämpft waren die drei Doppelspiele, die jeweils erst im fünften Satz entschieden wurden. Hier hatte Hösbach schon die Nase vorne. TSV-Topspieler Michal Bozek gewann zwar seine Einzel und hatte noch für den 5:5-Zwischenstand gesorgt, die vier folgenden gingen Partien gingen dann aber recht klar verloren. Die Gäste aus Hösbach stehen auf dem Relegationsplatz und dürfen nun wieder auf den direkten Klassenerhalt hoffen.

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Dong/Hufgard 2:3, Krol/Hermann - Andreas Hein/Vogel 3:2, Hennemann/Florschütz - Michael Hein/Huttner 2:3, Bozek - Dong 3:1, Krol - Andreas Hein 3.1, Gundel - Michael Hein 2:3, Hennemann - Vogel 0:3, Florschütz - Hufgard 1:3, Hermann - Huttner 3:0, Bozek - Andreas Hein 3:0, Krol - Dong 2:3, Gundel - Vogel 0:3, Hennemann - Michael Hein 1:3, Florschütz - Huttner 0:3.



Herren, 2. Bezirksliga West

TV Schwürbitz -

TTC Wohlbach II 9:6

Ohne Patrick Forkel mussten die TTC-Herren die ersten Punkte der Saison abgeben. Knackpunkt waren die beiden Fünf-Satz-Niederlagen von Maciej Sinicki im vorderen Paarkreuz, die die Mannschaft verunsicherten. Auf die Meisterschaft hat all das keine Auswirkung mehr, da der Wohlbacher Vorsprung von sechs Punkten nicht mehr aufgeholt werden kann.

Ergebnisse: Sünkel/Imhof - Dabrowski/Firley 3:0, Schneider/Härtel - Seidler/Sinicki 1:3 Haselmann/Birke-Gagel -Haas/Hauck 3:0, Schneider - Sinicki 3:2, Sünkel - Seidler 1:3, Imhof - Firley 3:0, Haselmann - Dabrowski 0:3, Härtel - Hauck 3:0, Birke-G. - Haas 3:1, Schneider - Seidler 0:3, Sünkel - Sinicki 3:2, Imhof - Dabrowski 2:3, Haselmann - Firley 3:0, Härtel - Haas 2:3, Birke - Hauck 2:3.

TV Scheßlitz -

TSV Untersiemau II 9:7

Zwischen dem Gastgeber, der im sicheren Mittelfeld der Tabelle platziert ist, und dem TSV Untersiemau, der bereits als Vizemeister feststeht, entwickelte sich ein spannender Kampf, der von 20 Uhr bis nach Mitternacht ging. Scheßlitz gewann das abschließende Doppel im fünften Satz und somit auch beide Punkte. 34:34 Sätze und 639:638 Bälle unterstreichen eindrucksvoll die Ausgeglichenheit dieser Bezirksliga-Partie.

Ergebnisse: Kurzidim/Eichfelder - Kobinski/Heinze 3:1, Rudolph/Zerndl - Beygang/Ehrlicher 2:3, Haderlein/Karl - Funk/Bürger 2:3, Kurzidim - Beygang 3:1, Eichfelder - Kobinski 0:3, Rudolph - Funk 3:2, Haderlein - Ehrlicher 3:1, Karl - Heinze 1:3, Zerndl - Bürger 2:3, Kurzidim - Kobinski 3:0, Eichfelder - Beygang 0:3, Rudolph - Ehrlicher 3:2, Haderlein - Funk 0:3, Karl - Bürger 3:2, Zerndl - Heinze 3:2, Kurzidim/Eichfelder - Beygang/Ehrlicher 3:2.

TSV Untersiemau II -

Heroldsbach 9:0 kampflos



Herren, 3. Bezirksliga

TV 1886 Ebersdorf

SV Meilschnitz 3:9

Ergebnisse: Quaschigroch/Klaus Lindner - Wolf/Hänftling 3:1, Fischer/Teuber - Maaser/Schmehle 3:2, Hoffmann/Wolf - Schiller/Müller 0:3, Quaschigroch - Maaser 2:3, Klaus Lindner - Wolf 2:3, Fischer - Schmehle 1:3, Teuber - Schiller 0:3, Hoffmann - Hänftling 3:2, Wolf - Müller 0:3, Quaschigroch - Wolf 2:3, Klaus Lindner - Maaser 2:3, Fischer - Schiller 2:3. kess/de/hb