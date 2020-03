Bucklige Linse gegen Blaualgen

Der 18-jährige Jan Dressel hat derzeit eigentlich jede Menge zu tun. Er steckt mitten in den Vorbereitungen fürs Abitur. Doch statt nur zu büffeln beteiligt sich Dressel am "Jugend forscht"-Wettbewerb in Bamberg. Das Forschungsprojekt des MGF-Schülers beschäftigt sich mit der Gewässerqualität des Naherholungsgebietes Mainaue.

Alljährlich sorgen Blaualgen dafür, dass der See für Badegäste gesperrt werden muss. Denn Blaualgen sind eigentlich Bakterien. Sie produzieren Toxine - und deshalb kann Wasser, das mit Blaualgen belastet ist, Hautreizungen, Entzündungen sowie Magen- und Darminfektionen auslösen. In seinem Forschungsprojekt hat sich Dressel erst einmal mit der Wasserqualität und der Analyse des Wassers beschäftigt. Seine Erkenntnis: Der Phosphatgehalt hat große Auswirkungen auf das Wachstum der unliebsamen Algen.

"Ich habe dann bei meinem Versuch, den ich im Aquarium durchgeführt habe, Wasserpest eingesetzt. Wasserpest ist ein guter Sauerstoffspender und durch die Wasserpest lässt sich der Phosphatwert senken", erklärt Dressel. Doch ein Problem gab es bei seiner Forschung: Denn die Wasserpest ist eine invasive Art. Aus diesem Grund würde man sie in der Praxis sicherlich nicht großflächig in der Mainaue ausbringen können. "Aber man könnte es vielleicht mit der kleinen oder mit der buckligen Wasserlinse versuchen", regt Dressel an. Kontakt zum Städtischen Bauhof hatte er schon.

Doch wer will schon Abertausende von Wasserlinsen in einem Badegewässer? "Vielleicht kann man ja die Wasserlinsen mit einem Netz wieder abfischen", schlägt der junge Forscher vor. In Louisiana hat man solche Praxiserprobungen jedenfalls schon gemacht.

Das Projekt von Jan Dressel ist nur eins von vielen. Luca Beetz arbeitet daran, wie künstliche Intelligenz Gebärdensprache lernen kann. "Da jede Hand anders ist und da die Zeichen für die Buchstaben nicht so einfach zu erkennen sind, braucht man viele Fotos", sagt Luca Beetz. In seiner Forschungsarbeit hat er mit den Buchstaben L, Y, W und V schon gute Ergebnisse.

Doch nicht nur Jungs sind begeistert. Miriam Hochgesang (17) hat kompostierbare Abfalltüten untersucht. "Ich habe die verschiedenen kompostierbaren Kunststoffe untersucht und verglichen. Obwohl alle nach EU-Norm funktionieren sollten, sind sie in der Praxis nicht kompostierbar", hat Hochgesang herausgefunden. Sie schiebt die Nicht-Funktionsfähigkeit auf zu hoch angesetzte Laborbedingungen und zeigt die Überreste solcher Tüten im eigenen Kompost.

Rettungsgassen-Assistent

Die Palette der eingereichten Arbeiten ist groß. Die MGFler befassen sich mit einem Rettungsgassen-Assistenten, mit Qualitätsunterschieden bei Bio-Schweinefleisch und herkömmlich erzeugtem Schweinefleisch. Die Schüler programmierten einen Roboterarm und wollten der Varroa-Milbe, die allen Imkern ein Graus ist, an den Kragen - aber nicht auf herkömmliche Art und Weise mit Ameisen- oder Oxalsäure, sondern mit natürlichen Feinden wie dem Bücherskorpion. Das kleine Spinnentier kann in Symbiose mit den Bienen leben, die Bücherskorpione sind allerdings durch die modernen Haltungsformen und durch die Varroa-Bekämpfungsmittel fast verschwunden. Der Bücherskorpion vertilgt bis zu neun Milben pro Tag, könnte die Milben also so stark dezimieren, dass der Befall nicht zu einem Problem für das Volk wird.

Jochen Breiter betreut einige Arbeiten und rechnet mit Erfolgen der MGF-Schüler. "Aber die Teilnahme bei ,Jugend forscht‘ macht sich in jedem Lebenslauf gut", so der Lehrer.

"Wir sind ein Mint-Gymnasium. Die Beteiligung schärft unser Profil und passt gut zur Exzellenzinitiative. Dass wir eine Kooperation mit der Universität Bayreuth haben und dass auch die räumlich-technische Ausstattung gut ist, ist die Voraussetzung", so der Schulleiter Horst Pfadenhauer.

Anastasia Braunersreuther (18) untersucht bei "Jugend forscht" eine Pflanze, die Schadstoffe aus dem Boden ziehen kann. "Die Hallersche Schaumkresse hat die Fähigkeit, Blei, Cadmium, Nickel und Zink aus dem Boden aufnehmen zu können", erklärt Braunersreuther. "Man könnte sie einsetzen, um mit Schwermetall kontaminierte Böden zu säubern", schlägt sie vor. Natürlich weiß die Gymnasiastin, dass die kleine Pflanze viel zu lange für eine echte Säuberung bräuchte. Um die Wirkung zu erhöhen, schlägt sie vor, die Gene, die für diese Fähigkeit verantwortlich sind, zu hyperakkumulieren.

Am heutigen Freitag präsentieren die MGF-Schüler ihre Arbeiten öffentlich. Insgesamt machen 199 Nachwuchsforscher bei "Jugend forscht" mit.