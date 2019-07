Buckenhofer Bürger laden zum Feiern ein

Das Bürgerfest Buckenhof läuft noch bis Sonntag, 7. Juli, auf dem Parkplatz vor dem Hallerhof. Samstagabend ist Stimmung mit Wulli und Sonja angesagt, am Sonntag ist Frühschoppen mit dem Spielmannszug der Spielvereinigung 1904 Erlangen. An beiden Tagen bietet die Gemeinde Buckenhof ein reichhaltiges Programm. Die Besucher erwarten eine Sekt-Lounge, Cocktailbar, kulinarische Spezialitäten, eine Kunstausstellung, Sportangebote, ein Familienflohmarkt, Bungee-Run, eine Piratenschiff-Hüpfburg und verschiedene Spielstationen. Die Festlichkeiten beginnen am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 7.45 Uhr. Das komplette Programm finden Sie in unserem Veranstaltungskalender unter www.infranken.de/veranstaltungen. red