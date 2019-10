Neuschleichach 04.10.2019

"Buckelbrüder" spielen Schafkopf

Die "Buckelbrüder" laden zum Schafkopfrennen ein, das am Samstag, 12. Oktober, stattfindet. Los geht es um 19.30 Uhr im Gasthaus Tell in Neuschleichach. Es winken attraktive Preise. red