Buck "wär dann do"

Zum Jubiläum des Hospizvereins konnte die Hospiz-Akademie Bamberg Wolfgang Buck für ein Konzert gewinnen. Er präsentiert sein neues Soloprogramm "Iech wär dann do" am Sonntag, 26. Januar, um 19.30 Uhr in einem ganz besonderen Ambiente: im E.T.A.-Hoffmann-Theater.

Wolfgang Buck wird teils neue, teils bereits bekannte Songs spielen. Seit mehr als 30 Jahren steht er mit seinen dialektischen Liedern auf der Bühne.

Human und witzig

In all der Zeit hat er sich seine humane Haltung und seinen Witz bewahrt, seine sprachliche Süffigkeit, sein differenziertes Denken und sein wunderbares Gitarrenspiel.

Buck steht gelassen auf der Bühne, ohne aufdringliche Bier- und Klößseligkeit, ohne fränkisch-volkstümelndes Auftrumpfen, sondern weltoffen, präsent und tolerant, die Statur bridscherbraad, die Musik budderwaach, die Wörter blitzgscheid, der ganze Mensch einfach sümbaddisch.

Hier gibt's die Karten

Karten gibt es an der Kasse im E.T.A.-Hoffmann-Theater (geöffnet Dienstag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr, am Mittwoch zusätzlich von 16 bis 18 Uhr), Telefon 0951/873030, E-Mail kasse@theater.bamberg.de, im bvd-Kartenservice, Lange Straße 29/41, im Tourismus- und Kongress-Service, Geyerswörthstraße 5, in den Geschäftsstellen des Fränkischen Tags oder online unter der Adresse www.theater.bamberg.de.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Der Erlös des Benefizkonzerts kommt der gemeinnützigen Arbeit des Hospizvereins Bamberg zugute. red