Buck im Gottesdienst

Am morgigen Sonntag, 15. Dezember, um 9.30 Uhr feiert das evangelisch-lutherisches Pfarramt Aschbach-Hohn am Berg in der St.-Laurentius-Kirche in Aschbach einen Gottesdienst mit dem Liedermacher Wolfgang Buck. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kirchenkaffee in der Pfarrscheune, teilt die Pfarrei mit. red