Buchvorstellung von Gerhard Batz

Der Heimat- und Trachtenverein Hausen und Heimatpfleger Gerhard Batz laden ein zu einer Buchvorstellung mit Vortrag. Die Veranstaltung am Mittwoch, 25. September, beginnt um 18.30 Uhr im Café "Amboss". Man erfährt, was die alten Hausener früher angezogen haben, vor allem in der Zeit, bevor es die heutige prächtige Festtracht gab, die Hausen berühmt gemacht hat. Diese Lücke schließt jetzt das neueste 160-seitige Büchlein mit dem Titel "Bekleidung im Dorf Hausen 1570 - 1806", das in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg veröffentlicht wurde (Preis 10 Euro). Im Anschluss an die Buchvorstellung stellt Heimatpfleger Gerhard Batz in einem Vortrag vor, was er in den beiden weiteren Veröffentlichungen ausführen wird. red