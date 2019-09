Prächting 11.09.2019

Buchvorstellung in der Hankirche

Die katholische Pfarrei lädt am Sonntag, 22. September, um 16 Uhr zu einer Buchvorstellung in die Hankirche ein. Isolde Weidner stellt ihr Buch "Du hast mein Herz berührt" vor. Für die musikalische Be...