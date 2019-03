Zur Buchvorstellung "Fränkische Momente" kommt der Autor Klaus Gasseleder auf Einladung der Volkshochschule am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr in die Untermerzbacher Bürgerwerkstatt. Gasseleder, geboren 1945 in Schweinfurt, heute in Erlangen lebend, ist Autor von zahlreichen Romanen, Erzählbänden, Mundartbänden und Rundfunksendungen - vorwiegend mit fränkischen Themen. In Untermerzbach liest er eigene Texte aus seinem neuen Buch "Fränkische Momente", das er mit seinem oberösterreichischen Autorenfreund Richard Wall herausgegeben hat. Kurze Prosatexte und Gedichte aus drei Jahrzehnten Herumwanderns im Fränkischen schildern Örtlichkeiten und Begegnungen im östlichen Unterfranken, in Mittelfranken und Oberfranken. Es ist eine poetische, zuweilen auch kritische Liebeserklärung an fränkische Landschaften. Ergänzt werden die Landschaftstexte durch Gedichte im Schweinfurter Dialekt und einen Auszug aus der in Eyrichshof spielenden Rückert-Erzählung "Amaryllis". Um Anmeldung bei Ute Morgenroth, Ruf 09533/9801616, wird gebeten. red