Buchpaten gesucht

Die Stadtbibliothek Hammelburg nimmt jedes Jahr den Welttag des Buches am 23. April als Anlass für ihre "Bücherpaten-Aktion". Dabei werden Buchwünsche der Bibliothek an einer Wäscheleine veröffentlicht. "Man nimmt sich den Zettel mit dem gewünschten Buch von der Leine und kauft es im örtlichen Buchhandel", erklärt Bibliotheksleiterin Karin Wengerter. Wer ein Buch spendet, hat Erstleserecht: Nach spätestens fünf Tagen ist das Buch lesebereit und steht dem Spender zur Verfügung. Außerdem wird der Name - auf Wunsch - im Buch und auf der Homepage der Stadtbibliothek veröffentlicht. Die Aktion läuft bis 29. April. Die Zettel mit Buchwünschen hängen in der Bibliothek und auch in den Buchhandlungen Bunter Buchladen und Endres in Hammelburg. sek