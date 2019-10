Buchmalerei des Spätmittelalters

Die Staatsbibliothek Bamberg verfügt über einen reichen Bestand an Handschriften und Drucken des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, die mit Buchmalerei geschmückt sind. Bei einer VHS-Führung am Mittwoch, 23. Oktober, von 18 bis 19.15 Uhr werden die unterschiedlichen Kategorien des Buchschmucks vorgestellt. Darüber hinaus gewährt Kunsthistorikerin Susanne Rischpler den Teilnehmenden einen lebendigen Einblick in die laufenden Katalogisierungsmaßnahmen. Anmeldung (Kurs 8423) unter Telefon 0951/871108 oder online unter www.vhs-bamberg.de. red