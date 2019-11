Nicht nur das Lesen, auch das Schreiben hat sich im Zuge der Digitalisierung verändert - besonders im Bereich der wissenschaftlichen Literatur. Christoph Schlieder von der Universität Bamberg beschreibt in seinem Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung "Buchkultur im digitalen Zeitalter" am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr im LU19/00.09, Luitpoldstraße 19, diese Veränderungen aus der Perspektive derer, die digitale Technologien entwickeln. Die starke Vernetzung wissenschaftlicher Texte durch Querverweise führen zur Entwicklung neuer digitaler Dienste, die spezifisch die Suche nach wissenschaftlicher Literatur unterstützen. Andere Dienste, etwa Empfehlungsfunktionen, spielen in der Belletristik oder auf Video-Streaming-Plattformen eine Rolle. Der Vortrag erläutert allgemeinverständlich die algorithmischen Hintergründe und geht auf Chancen wie Risiken der Algorithmisierung ein. red