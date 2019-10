Lesen Menschen weniger? Oder lesen sie einfach nur anders? Eines ist jedenfalls sicher: Der Hardcover-Roman hat Konkurrenz vom E-Book bekommen und Tageszeitungen gibt es längst nicht mehr ausschließlich aus der Druckerpresse. Was sich am Lesen und Schreiben ändert, wenn nicht länger Seiten gewälzt, sondern E-Magazine, Tweets oder Instagram-Kommentare überflogen werden und welche Kreise dieser Wandel um das Medium Buch zieht, diskutiert eine neue öffentliche Vortragsreihe der Universität und der Staatsbibliothek Bamberg: Unter dem Titel "Buchkultur im digitalen Zeitalter" rücken Referenten aus Forschung und Praxis im Wintersemester 2019/2020 neben der Zukunft von Handschriften, Hörbüchern oder Buchhandlungen beispielsweise alte und neue Rollen von Lesestätten in den Mittelpunkt.

Idee und Zukunft der Bibliothek

Aus einer solchen kommt Michael Knoche: Er ist ehemaliger Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar und übernimmt am Donnerstag, 17. Oktober, mit seinem Vortrag "Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft" den Auftakt der Vorlesungsreihe. Knoche geht in seinem Vortrag davon aus, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine Hauptaufgabe haben - und zwar seit den ältesten Tagen antiker Bücherstätten vom mesopotamischen Ninive und ägyptischen Alexandria: Die Verantwortung für die Verfügbarkeit des Wissens.

Die insgesamt 13 Vorträge, darunter ein englischsprachiger, beginnen jeweils donnerstags um 18 Uhr in der Regel im Raum LU19/00.09, Luitpoldstraße 19. Am 24. Oktober findet die Veranstaltung in der Stadtbücherei, Obere Königstraße 4a, und am 30. Januar 2020 in der VHS, Tränkgasse 4, statt. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird die Reihe vom Lehrstuhl für Britische Kultur sowie der Staatsbibliothek Bamberg in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek, der Stadtbücherei und der VHS Bamberg.

Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es unter www.uni-bamberg.de/britcult/news. red