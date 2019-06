Am Montag, 1. Juli, findet ein Buchflohmarkt der Stadtbücherei Lichtenfels statt. Im Haus am Marktplatz 10 sind in der Zeit von 9 bis 16 Uhr viele aussortierte Bücher aufgebaut. Für Interessierte gibt es Romane, Kinder- und Sachbücher zu Schnäppchenpreisen. Beim Buchflohmarkt am Montag errechnet sich der Verkaufspreis der Bücher nicht an der Stückzahl, sondern am Gewicht. red