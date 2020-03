Buchfinken schmetterten los

Am Wochenende fand die zweite Vogelstimmen-Wanderung des Bundes Naturschutz Ebern unter Führung von Werner Ullmann statt. Die Gruppe startete um 8 Uhr am ehemaligen Pfarrzentrum, wie der Bund Naturschutz mitteilte.

Die Wanderung führte über die Karl-Hoch-Anlage am Mühlbach entlang, um dann neben der Bahnschiene laufend über Wiesen zum Losbergwald zu gelangen. Bei über 25 festgestellten Vogelarten konnten die ersten Singversuche von Goldammer und Singdrossel belauscht werden. Besonders der Zilpzalp stellte seinen Gesang vor und mehrere Buchfinken schmetterten im Wetteifer ihr Lied. Bei leichtem Wind stellten die Vogelfreunde oberhalb der Baunachaue im Vergleich zu den letzten Jahren auffallend wenig Vogelgesang fest.

Die nächsten Vogelstimmen-Wanderungen starten am 26. April an der Bushaltestelle in Kraisdorf um 7 Uhr und für Frühaufsteher um 6 Uhr am 24. Mai in Hemmendorf. red