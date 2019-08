Buchberger ist Jugendkönig

In Hallstadt fand das 54. oberfränkische Jugendausbildungszeltlager des Bezirksfischereiverbandes Oberfranken unter der Schirmherrschaft des Landrates Johann Kalb statt. An diesem Zeltlager nahmen 60 Jugendliche aus ganz Oberfranken mit über 30 Betreuern teil.

Die Jugendlichen mussten in drei Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen. Als Erstes stand ein Wissenstest an, bei dem 20 Fragen zu beantworten waren. Als Nächstes stand das Casting, Zielwerfen auf eine Scheibe, auf dem Programm. Beim Angeln wurde dann alles in die Praxis umgesetzt und der oberfränkische Jugendkönig ermittelt. Mit einem schönen Graskarpfen mit über acht Kilogramm Gewicht ging diese Würde an Oliver Buchberger aus Pettstadt. In allen Disziplinen wurden - nach Altersklassen gewertet - jeweils die drei Besten mit einem Pokal geehrt. Im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens zeichneten die Bezirksjugendleitung und der Bürgermeister der Stadt Hallstadt, Thomas Söder, folgende Jugendliche aus: Mannschaftssieger wurde der Angelverein (AV) Hallstadt vor dem AV Rauhe Ebrach Pettstadt und dem AV Hallstadt 2. Bester Jugendlicher war Justin Reichert, gefolgt von Philipp Muth (beide vom AV Hallstadt). Platz drei belegte Jonas Ehrbar aus Pettstadt. red