Buchbach statt Windheim

Die Berichterstattung über den Kreisverband des Bayerischen Gemeindetages hat einen Fehler enthalten. In der Diskussion um die aus Sicht von Gemeinden unbefriedigende Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche zum Thema Kinderbetreuung wurde Thomas Kotschenreuther mit den Worten zitiert, er habe auch in Windheim ähnliche Erfahrungen gemacht. Richtig wäre in diesem Zusammenhang Buchbach gewesen.