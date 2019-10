Buchautor spricht über Arznei

Medikamente und Operationen gelten als maßgebliche Ursachen für unsere steigende Lebenserwartung. Nur, es trifft nicht zu, sagt der Bestsellerautor Gerd Reuther. Medizin schade inzwischen häufiger als sie nütze.

Der Radiologe, der in Hegnabrunn geboren ist, hat inzwischen zwei Bücher geschrieben, in denen er sich kritisch mit seinem Berufsstand auseinandersetzt. Er sagt: Wenn etwa 40 Prozent der Kosten, die jeder in seinem Leben seiner Krankenkasse kostet, im letzten Lebensjahr anfallen, dann bleibt das teuerste trotzdem das letzte Lebensjahr. Die Hälfte der über 65-jährigen nehmen inzwischen mehr als fünf verschiedene Medikamente ein und müssen mit entsprechenden Folgen rechnen. Zunehmend werden ärztliche Behandlungen als Ursachen rätselhafter Symptome enttarnt: Depressionen nach Antibiotikaeinnahmen wegen Blasenentzündungen, Hautausschläge durch Psychopharmaka. Das Risiko steigt, wenn mit zunehmendem Alter Tabletten in unveränderter Dosis eingenommen werden. Und dazu kommen noch an die eine Million Infektionen während der Klinikaufenthalte, von denen etwa 30 000 zum Tod führen. Natürlich gibt es lebensrettende und lebensverlängernde Maßnahmen, aber die Mehrzahl heutiger Behandlungen ist nicht besser als die Selbstheilung im Spontanverlauf.

Reuther zeigt in einem Seminar an der VHS Thurnau auf, was man tun kann und sollte, um im heutigen Medizindschungel eine Überdosis an Medizin zu vermeiden.